Malatya Kuşdoğan Mahallesi'ndeki 30 köy evinin yapımında sona yaklaşıldı

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından Kuşdoğan Mahallesi'nde depremzedelere tahsis edilmek üzere yapımına başlanan 30 köy evinin yapımında sona yaklaşıldı.

Şantiye alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mahallenin yeni köy evleriyle daha modern ve güzel bir yaşam alanına dönüşeceğini belirtti.

Belediyenin köy evlerinin yapımına katkı sunduğunu ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Kuşdoğan'da ilk etapta yer alan 30 konutumuzun yapımında sona yaklaşıldı, kaba inşaatların büyük bir kısmı tamamlandı. Çatılar bitti, duvarlar yapıldı, iç tesisatların yapımı sürüyor, iç ve dış imalatların tamamlanmasından sonra yapılacak çevre düzenlemesi ve alan yenilenmesinden sonra buradaki evler hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. 2024 yılının Şubat ayına doğru teslim edilecek olan ilk etaptaki 30 konutun ardından yine bu bölgede ikinci etap konutların yapımı da hız kazanacak. Vatandaşlarımızı sıcak ve güvenilir konutlara taşımak için bizlerde her türlü desteği veriyoruz. Deprem yaralarını el birliğiyle sarıyoruz."

