Malatya'nın yeni lezzeti kayısılı kaburga dolması

Kentte kayısılı tatlılar, pilavlar ve zeytinyağlı yemeklerin yapıldığını anlatan Saygı, "Uluslararası gastronomi fuarlarında da kayısıdan çok güzel yemekler yapılıyor. Malatya yemekleri sanattır, lezzettir." diye konuştu.

Malatya'nın "kayısının başkenti" olduğunu dile getiren Saygı, yaptıkları bazı yemeklerde bu meyveye de yer verdiklerini belirtti.

"Kayısılı kaburga dolması" için bir gün önceden dinlendirilen kaburga, kuru kayısı, bezelye, havuç, fıstık, maydanoz, karabiberle hazırlanan iç pilavla doldurularak, odun fırınına sürülüyor. Kaburga dolması, yaklaşık 8 saat pişirildikten sonra yine kayısı tatlısıyla servis ediliyor.

Malatya'da 1942'den bu yana hizmet veren bir restoran kente, kayısıyla yapılan yeni bir lezzet daha kazandırdı.

Osmanlı döneminde kayısının birçok yemekte kullanıldığına dikkati çeken Saygı, "Kayısı yemeğe farklı bir lezzet katıyor. Bunlar arasında, kayısılı kaburga dolması ise çok özel bir yemek. İç pilav kayısılı yapıldığı zaman çok güzel oluyor. İnsanlar, kayısının girdiği yemeklerde çok güzel bir lezzet olduğunu görecek." ifadelerini kullandı.

Saygı, müşterilerin kayısılı kaburga dolmasına ilgi gösterdiğini belirterek, "Talep olmayan bir şeyi sunamazsınız. Talep patlaması olduğundan biz de Malatya'nın güzel kayısısını yemeklerimizde kullanıyoruz. Atalarımızdan gördüğümüz o güzel kayısı tatlılarını ve yemeklerini mutfağımıza sokmaya çalışıyoruz." dedi.

