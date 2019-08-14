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Malatya'nın yeni lezzeti kayısılı kaburga dolması

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan üçüncü ürün Malatya kayısısı, her yıl yaklaşık 112 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın ağzını tatlandıran bu meyve, yetiştiği yörede de tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Malatya'nın yeni lezzeti kayısılı kaburga dolması

Malatya'da 1942'den bu yana hizmet veren bir restoran kente, kayısıyla yapılan yeni bir lezzet daha kazandırdı.

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Kuzu kaburgasının kuru kayısılı pilavla doldurulmasıyla hazırlanan yemek, yöre insanı ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

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"Kayısılı kaburga dolması" için bir gün önceden dinlendirilen kaburga, kuru kayısı, bezelye, havuç, fıstık, maydanoz, karabiberle hazırlanan iç pilavla doldurularak, odun fırınına sürülüyor. Kaburga dolması, yaklaşık 8 saat pişirildikten sonra yine kayısı tatlısıyla servis ediliyor.

MALATYA YEMEKLERİ SANATTIR, LEZZETTİR

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Restoranın işletmecisi Zeki Saygı yaptığı açıklamada, 4 nesildir yöresel yemekler hazırlayarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Malatya'nın "kayısının başkenti" olduğunu dile getiren Saygı, yaptıkları bazı yemeklerde bu meyveye de yer verdiklerini belirtti.

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Kentte kayısılı tatlılar, pilavlar ve zeytinyağlı yemeklerin yapıldığını anlatan Saygı, "Uluslararası gastronomi fuarlarında da kayısıdan çok güzel yemekler yapılıyor. Malatya yemekleri sanattır, lezzettir." diye konuştu.

Osmanlı döneminde kayısının birçok yemekte kullanıldığına dikkati çeken Saygı, "Kayısı yemeğe farklı bir lezzet katıyor. Bunlar arasında, kayısılı kaburga dolması ise çok özel bir yemek. İç pilav kayısılı yapıldığı zaman çok güzel oluyor. İnsanlar, kayısının girdiği yemeklerde çok güzel bir lezzet olduğunu görecek." ifadelerini kullandı.

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Saygı, müşterilerin kayısılı kaburga dolmasına ilgi gösterdiğini belirterek, "Talep olmayan bir şeyi sunamazsınız. Talep patlaması olduğundan biz de Malatya'nın güzel kayısısını yemeklerimizde kullanıyoruz. Atalarımızdan gördüğümüz o güzel kayısı tatlılarını ve yemeklerini mutfağımıza sokmaya çalışıyoruz." dedi.

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