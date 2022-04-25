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Malatya polisi yalnız yaşayan yaşlı kadının bahçesini çapaladı

25.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya polisi yalnız yaşayan yaşlı kadının bahçesini çapaladı

MALATYA ( AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçenin asayiş ve huzurunu sağlamak için mücadele ederken bir yandan da yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların bahçe temizliğini yapıp ağaçlarını budayarak gönüllerine dokunuyor.

İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ve beraberindeki ekipler, yalnız yaşayan 82 yaşındaki Şefiye Özdemir'i ziyaret ederek bahçesini çapalayıp, ağaçlarda budama yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Samaraz, "Geçen yıl vefat eden emekli polis memuru Bülent Özdemir'in yalnız yaşayan annesi Şefiye teyzemizi ziyaret ederek evinin önünde bulunan bahçesinde bahar temizliği gerçekleştirdik. Devletin şefkatli elini onlara kadar götürüyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluk kaynağımız oluyor. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Şefiye Özdemir ise polislere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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