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Malatya Ticaret Borsası

24.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 27,16-32,61 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 27,16-32,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg27,1632,61Paketli kuru kayısıKg23,0023,004 nolu şekerpare kayısıKg25,7525,755 nolu şekerpare kayısıKg25,5025,50

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