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Malatya Ticaret Borsası

07.07.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paketli kuru kayısının kilogramı 42,67 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 42,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Paketli kuru kayısıKg42,6742,67Natürel kuru kayısıKg33,5034,50Kuru kayısıKg30,2230,22

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Tebessüm Eczanesi
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Yeni Çare Eczanesi
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