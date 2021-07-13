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Malatya Ticaret Borsası

13.07.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 30,39-38 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 30,39-38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg30,3938,002 Nolu şekerpare kayısıKg33,0033,00KarpuzKg0,920,92

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