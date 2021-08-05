YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

05.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün kurusu kayısının kilogramı 28,62-38 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 28,62-38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg28,6238,00Kuru kayısıKg26,0032,001 No'lu şekerpare kayısıKg30,0030,00Kayısı çekirdeği kabukluKg9,109,10

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandıNASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı
PARTNERDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdüDeniz, yangının devam ettiği Bodrum'dan tatil pozu paylaşan Şeyma'ya ateş püskürdü
Malatya'da kaçak 189 bin 600 makaron ele geçirildiMalatya'da kaçak 189 bin 600 makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:25
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:09

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

Bulvar Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Kışla Bakan Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.