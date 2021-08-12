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Malatya Ticaret Borsası

12.08.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün kurusu kayısının kilogramı 32 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg32,0032,00Kuru kayısıKg28,4130,70Kayısı çekirdeği iç tatlıKg16,0016,00ErikKg7,007,00

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Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Damla Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
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