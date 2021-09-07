Malatya Ticaret Borsası'nda, 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32 ila 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)1 No'lu şekerpare kayısıKg32,00

40,00Kuru kayısıKg30,66

33,34Kesmelik kuru kayısıKg18,50

18,50Endüstriyel kuru kayısıKg18,00

18,00Kayısı çekirdeği iç tatlıKg23,61

23,61Gün kuru çekirdek içiKg35,00

35,00



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