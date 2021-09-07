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Malatya Ticaret Borsası

07.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32 ila 40 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda, 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 32 ila 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)1 No'lu şekerpare kayısıKg32,00
40,00Kuru kayısıKg30,66
33,34Kesmelik kuru kayısıKg18,50
18,50Endüstriyel kuru kayısıKg18,00
18,00Kayısı çekirdeği iç tatlıKg23,61
23,61Gün kuru çekirdek içiKg35,00
35,00

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Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
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