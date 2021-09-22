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Malatya Ticaret Borsası

22.09.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 25,55-49,00 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 25,55-49,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg25,5549,002 No'lu şekerpare kayısıKg35,6635,66Organik kuru kayısıKg47,0047,00Dut kurusuKg20,0020,00

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