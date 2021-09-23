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Malatya Ticaret Borsası

23.09.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 44 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)4 No'lu şekerpare kayısıKg 44,00 44,00Kuru kayısıKg 16,37 33,49Endüstriyel kuru kayısıKg 8,29 8,29ArpaKg 3,06 3,06

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