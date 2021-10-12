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Malatya Ticaret Borsası

12.10.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı en yüksek 51 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg30,1651,00Kesilmiş kuru kayısıKg27,2227,22Naturel kuru kayısıKg25,4825,48

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Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Erdem Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
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