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Malatya Ticaret Borsası

27.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organik kuru kayısının kilogramı 54,11-59,13 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı en yüksek 59,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Organik kuru kayısıKg54,1159,13Kuru kayısıKg48,0048,00Gün kurusu kayısıKg41,5041,50Naturel kurusu kayısıKg31,5035,00Kuru üzümKg23,9123,91

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