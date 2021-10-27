Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı en yüksek 59,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Organik kuru kayısıKg54,1159,13Kuru kayısıKg48,0048,00Gün kurusu kayısıKg41,5041,50Naturel kurusu kayısıKg31,5035,00Kuru üzümKg23,9123,91



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