Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg54,5058,00Organik kuru kayısıKg48,0051,05Kuru kayısıKg50,0054,296 No'lu natürel kayısıKg33,0033,00Organik kesmelik kayısıKg30,0030,00



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