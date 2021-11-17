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Malatya Ticaret Borsası

17.11.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 58 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg54,5058,00Organik kuru kayısıKg48,0051,05Kuru kayısıKg50,0054,296 No'lu natürel kayısıKg33,0033,00Organik kesmelik kayısıKg30,0030,00

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