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Malatya Ticaret Borsası

09.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekstra şekerpare kayısının kilogramı 83 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra şekerpare kayısıKg83,0083,00Kuru kayısıKg53,0656,78Gün kurusu Kg49,5149,51

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