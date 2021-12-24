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Malatya Ticaret Borsası

24.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün kurusu kayısının kilogramı 55 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg88,0088,00Kuru kayısıKg55,0080,00Gün kurusu kayısıKg55,0055,00İslimli kabuk kurusuKg25,0025,00Gün kurusu çekirdek içiKg65,8476,75

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Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Akçınar Eczanesi
Merkez
Asude Eczanesi
Merkez
Denizer Eczanesi
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