Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg88,0088,00Kuru kayısıKg55,0080,00Gün kurusu kayısıKg55,0055,00İslimli kabuk kurusuKg25,0025,00Gün kurusu çekirdek içiKg65,8476,75



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz