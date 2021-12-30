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Malatya Ticaret Borsası

30.12.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 63,99-74,45 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 74,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg63,9974,45ArpaKg2,102,10BuğdayKg2,304,01

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Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Atayık Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
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