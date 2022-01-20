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Malatya Ticaret Borsası

20.01.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün kurusu kayısının kilogramı 70-76 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg70,0076,001 No'lu şekerpare kayısıKg74,0074,00Kuru kayısıKg60,0070,00Kesmelik kuru kayısıKg55,0055,00

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