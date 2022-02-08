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Malatya Ticaret Borsası

08.02.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 83,64-86,70 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 86,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören kuru kayısının fiyatı şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg83,6486,70

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