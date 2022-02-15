Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 111 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg111,00111,00Kurusu kayısıKg40,0092,00Naturel kuru kayısıKg77,0077,00Endüstriyel kuru kayısıKg20,0020,00Dut kurusuKg12,3633,00



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