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Malatya Ticaret Borsası

15.02.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 111 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 111 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg111,00111,00Kurusu kayısıKg40,0092,00Naturel kuru kayısıKg77,0077,00Endüstriyel kuru kayısıKg20,0020,00Dut kurusuKg12,3633,00

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