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Malatya Ticaret Borsası

15.03.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 78,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören kuru kayısının fiyatı şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg77,5278,03

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