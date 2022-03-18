Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 149,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Paketli kuru kayısıKg149,84149,84Kuru kayısıKg 48,55 48,55



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