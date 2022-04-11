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Malatya Ticaret Borsası

11.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 113 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra şekerpare kayısıKg113,00113,00Gün kurusuKg69,8269,82Kuru kayısıKg75,0095,00

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