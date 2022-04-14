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Malatya Ticaret Borsası

14.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 61,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg61,2061,20Kuru kayısıKg51,3251,32Kesmelik kuru kayısıKg28,0028,00

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