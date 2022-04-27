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Malatya Ticaret Borsası

27.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 110,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg110,23110,23Gün kurusu ıskartasıKg29,1529,15BuğdayKg5,205,20ArpaKg5,205,20

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