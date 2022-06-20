Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 138 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra şekerpare kayısıKg138,00138,00Kuru kayısıKg103,00110,00Jumbo kayısıKg103,00103,00Jumbo natürel kuru kayısıKg103,00103,002 No'lu organik kuru kayısıKg85,0085,00Yarma kayısıKg60,0060,00Organik kesmelik kayısıKg40,0040,00Dut kurusuKg50,0050,00



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