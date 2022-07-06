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Malatya Ticaret Borsası

06.07.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg110,38130,00Gün kurusu kayısıKg103,00103,00Yaş kayısıKg34,3436,00Dut kurusuKg35,0035,00Kuru üzümKg40,0040,00Erik kurusuKg32,0032,00

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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