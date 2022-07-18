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Malatya Ticaret Borsası

18.07.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 160,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg160,03160,03Kesilmiş kuru kayısıKg94,2894,28Yaş kayısıKg37,0038,00Sanayi tipi yaş kayısıKg9,159,49

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