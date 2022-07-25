Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 134,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

Kuru kayısıKg119,93134,54

Yaş kayısıKg27,0040,00

Kayısı çekirdeği iç tatlıKg50,0050,00

Sanayi tipi yaş kayısıKg6,218,39

Dut kurusuKg20,0050,00



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