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Malatya Ticaret Borsası

26.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 147,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg147,46147,46Kesilmiş kuru kayısıKg141,11141,11Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısıKg110,00110,00

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