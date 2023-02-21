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Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 103

21.02.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının şu an itibarıyla 3 bin 103 olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, şu ana kadarki durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 103 binanın yıkıldığı, 18 bin 29 ağır hasarlı, 2 bin 29 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 494 olduğu belirtildi.

Kentte şu ana kadar 9 binanın enkazının kaldırıldığı, 24 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, kentte kurulan 3 bin 51 çadırda 15 bin 758, kapalı alanlarda 6 bin 935 kişinin konakladığı, 12 bin 623 çadırın da dağıtıldığı kaydedildi.

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