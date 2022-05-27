Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi ilçesi 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz