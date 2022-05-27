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Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

27.05.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi ilçesi 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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zehirlenme Malatya

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