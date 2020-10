Malatya’da 2 yılda asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak

Gürkan, “Niyetimiz halistir”

Başkan Selahattin Gürkan yapılan yeniliklerden de bahsederek, “Asfaltta finansman temini sağlandı. İş makinelerimiz kötü durumdaydı tümünü yeniledik. MOTAŞ konusunda otobüsleri de yeniledik. Yani her konuda çok hızlı bir yenileşme hareketi. Bunları yaparken bir santim yer satmadık, bir kuruşta borçlanmadık. Hem borçları ödüyoruz hem de 4 bin dönüm yer aldık. 40-50 yıldır söylenen sorunların hepsi yapılacak edilecek demeden hepsine başlandı, yapıldı, ihalesi yapıldı, devam ediyor. Bu işlerin yapılmasının temelinde niyetiniz halisane olacak, hırs duygusu içerisinde hareket etmeyeceksiniz. Biz ne dedik; pusulamız amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak dedik. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı, azim duyusu olacak dedik ve biz bu azim duygusu içerisinde çalışıyoruz. Bütün ilçelerde aynı çalışmalarımız yapılıyor. Bize oy vermiş vermemiş bunları düşünmüyoruz her yerde çalışmalarımız sürüyor. Niyetimiz halis olursa cenabı Allah bize her şeyi nasip eder. Malatya tarihinin en büyük yatırımları yapılıyor. Toplam yatırımlarından fazla yatırım yapılıyor. Bu nedir işte, bu cenabı Allah’a teslimiyettir, tevekküldür birlik beraberlik duygusudur. Bizler yeşili koruma noktasında çok hassas davranıyoruz. Bizim yaptığımız hiçbir parkta ticari alan yoktur. 300 dönüm Yeşilyurt tarafına park yapıyoruz. 40 dönüm yaptık bitirdik. 50 dönüm yaptık bitirdik. 3 bin 100 dönüm İnderesi Parkı alanının 100 dönümünü bitirdik. Bunlar Malatya tarihinin tümünün toplamından üç kat daha fazla. MASKİ’miz 600 milyon lira bu yıl ve gelecek yıl yatımlarını gerçekleştirecek. Yol Asfaltımızda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairemizde, Park Bahçelerimizde ve diğer birimlerimizde böyle. Malatya, mazisine layık istikbale hazırlanacak. Malatya’yı tarif ederken biz ne diyoruz, ‘ İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Ana Yurt yapan Destan Şehri’ diyoruz. Atalarımız burada kahramanlık destanı yazmışlar, İlim destanı yazmışlar, medeniyet destanı yazılmış. Bizler de bundan sonra belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte hizmet destanı yazacağız ve Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız” ifadelerine yer verdi.