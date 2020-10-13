Malatya’da 2 yılda asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ‘Malatya’nın dört bir yanında 2 yılda asfaltsız yerleşim merkezi kalmayacak’ talimatlarıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Başkan Gürkan bu çalışmalar doğrultusunda Kale İlçesi’nde incelemelerde bulunarak, toplumdaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın hangi görüşe, düşünceye ve siyasi partiye mensup olursa olsun bir adalet duygusu içerisinde hizmeti eşit ve adil bir şekilde dağıtmanın önemine değindi.

"Benim projem sosyal entegrasyon”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberindeki heyetle birlikte Kale Belediye Başkanı Murat Koca’yı makamında ziyaret etti. Hem Kale İlçesi’ne yapılan yatırımları hem de bundan sonra yapılması gereken alt yapı ve yol çalışmalarını inceleyen Gürkan, muhtarlardan gelen talep ve önerileri de dinledi. Siyasetin asıl amacının halka hizmet olduğunu vurgulayan Gürkan, “Siyaset birlik ve beraberlik olduğu zaman anlam ifade eder. Siyasetin temel amacı insanlara hizmet etmektir. İnsana hizmet eden en bahtiyar insandır. Dolayısıyla biz siyaseti bu anlamda değerlendiriyoruz. Yani biz göreve geldiğimizde insanlara nasıl hizmet ederiz onun anlayışı içerisindeydik. Seçimden önce bize en büyük projen ne diye sorduklarında, hizmeti eşit ve adil bir şekilde dağıtmak diye cevap verdim” şeklinde konuştu.