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Malatya'da 507 bin 538 depremzedeye psikososyal destek verildi

25.12.2023 12:36 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, bugüne kadar 507 bin 538 afetzedeye psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, yazılı açıklamasında, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerden etkilenen kentte bugüne kadar afetzedelere yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Psikososyal destek kapsamında 28'i sabit 21'i mobil ekip tarafından çalışmaların devam ettiğini aktaran Çeçen, şunları kaydetti:

"Toplam 49 çalışma alanında destek çözüm ortaklarımızla ilimizde 507 bin 538 bin vatandaşa ulaşıldı. Psikososyal destek kapsamında hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve sosyal iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla sahada faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Konteyner kent alanında kalan çocuklara yönelik hijyen, mahremiyet, toplumsal yaşam kuralları kapsamında eğitimler ve eğitimi pekiştirecek etkinlikler düzenlenmektedir. İl geneli ve konteyner kent alanlarında yetişkinlere yönelik, kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi iletişim, bağımlılıkla mücadele, değerler eğitimi, ebeveyn yönelimi, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele, çocuk yetiştirmenin önemi, mahremiyet, çocuk ihmal ve istismarını önleyici tedbirler eğitimler düzenlenmektedir. İl Müdürlüğü olarak saha da 91 personelimizle çalışmalarımız aralıksız sürmektedir."

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Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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