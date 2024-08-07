Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Nurkuyusu Mahallesi'nde akrabalar arasında ailevi sorunlar nedeniyle çıkan kavgada Murat B'nin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B, A.B. ve M.M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nurkuyusu Mahallesi'nde dün Y.B, A.B, M.M.B. ile akrabaları olan Ö.B, Murat B, O.B, İ.B, E.B ve H.B. arasında çıkan kavgada Murat B. ve Y.B. yaralanmıştı. Darende Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, jandarma ekipleri kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.