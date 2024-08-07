YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

AA AA
07.08.2024 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nurkuyusu Mahallesi'nde akrabalar arasında ailevi sorunlar nedeniyle çıkan kavgada Murat B'nin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B, A.B. ve M.M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nurkuyusu Mahallesi'nde dün Y.B, A.B, M.M.B. ile akrabaları olan Ö.B, Murat B, O.B, İ.B, E.B ve H.B. arasında çıkan kavgada Murat B. ve Y.B. yaralanmıştı. Darende Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, jandarma ekipleri kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya Darende kavga

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:27
Öğle
12:38
İkindi
16:26
Akşam
19:38
Yatsı
21:06
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.