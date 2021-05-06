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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

06.05.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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