Malatya'da atık su arıtma tesisi sayısı artıyor

ORHAN YOLDAŞ - Malatya Büyükşehir Belediyesi, "Akarsulara Atık Sular Karışmasın" sloganıyla 11 ilçeye arıtma tesisi, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine ise biyolojik paket arıtma tesisleri inşa ediyor.

Kentte yaklaşık 20 yıl önce Battalgazi ilçesinde inşa edilen ve kent merkezinin atık sularının arıtılmasıyla başlayan kirli suları arıtma süreci, son 2 yılda "Akarsulara Atık Sular Karışmasın" sloganıyla başlatılan çalışmayla hız kazandı.

Battalgazi ilçesindeki ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde geçen yıl toplam 49 milyon 596 bin 630 metreküp atık su arıtıldı.

184 dönüm üzerine kurulu tesis, günlük ortalama 135 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip.

Tesiste fiziksel arıtma ile birlikte karbon azot ve fosfor giderimi de yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesince akarsulara kirli suların karışmasını önlemek amacıyla hazırlanan arıtma tesisi projeleri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilmeye başlandı.

Kentte 11 ilçede start verilen arıtma tesis projelerinden ilki Arapgir ilçesinde faaliyete geçti.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AA muhabirine, sağlıklı yaşamın koşullarından birinin temiz çevre ve su olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla tüm ilçelere arıtma tesis kazandırmak amacıyla iki yıl önce çalışmalara başladıklarını hatırlatan Mert, "İlçelerde biyolojik arıtma tesislerinin dışında paket arıtma tesisleri de yapıyoruz. Yaklaşık 30'un üzerinde arıtma tesisini kente kazandıracağız. Sadece 11 ilçeye 11 arıtma tesisi değil, paket arıtmalarla birlikte tesis sayısını 30'un üzerine çıkaracağız. Daha önce belde belediyesi olan ve mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine paket arıtma tesisleri yapacağız. Kale ilçesine 3-4 tane paket arıtma yapacağız." diye konuştu.

Paket arıtma tesislerinin daha küçük çaplı olduğunu ve arıtılan suyun derelere bırakıldığını anlatan Mert, şöyle konuştu:

"Arazi şartlarının müsait olmamasından dolayı bir noktaya toplayamadığımız kirli suları paket arıtma tesislerinde temizliyoruz. Biyolojik arıtma tesisleriyle kirli suları arıtarak, temiz şekilde tarımsal sulamaya bırakacağız. Kirli suların arıtılmasında hassasiyetimiz üst noktada. Akarsulara atık suların akmaması için her türlü önlemi alıyoruz. Akçadağ ilçesinde inşası devam eden arıtma tesisinin yaklaşık maliyeti 12 kilometrelik kolektör hattıyla birlikte 50 milyon lira."

Kentte ilk arıtma tesisinin 2002 yılında yapıldığını ve kent merkezi dışında arıtma tesisi bulunmadığını hatırlatan Mert, şöyle devam etti:

"Diğer yerlerde kirli sular kontrolsüz şekilde derelere akıyordu. Merkez arıtmanın dışında arıtma tesisi yoktu. Şu an bütün ilçelerimize arıtma yapıyoruz. Arapgir ilçesindeki arıtma tesisimiz bitti, şu an işletmeye aldık. Doğanşehir ilçesindeki tesis bitmek üzere, Yazıhan ilçesinde temel atma aşamasına geldik. Tüm ilçelerimizde arıtma tesisi yapımı için çalışma yapıyoruz. Selahattin Gürkan başkanımızın bu konuda ciddi duyarlılığı var, kirli suların arıtılmasında hassas çalışacağız. Her arıtmanın işletme ve elektrik giderleri MASKİ'ye ciddi yük getirecek. Şu an bizim faaliyette olan tek arıtmanın elektrik maliyeti aylık 2 milyon lira. Bu işlerde sadece yatırım bedeliyle kurtulamıyorsunuz. Tabi hiçbir çevre kirliliği, para ile kıyaslanamaz."

- 35 yıllık ihtiyaca göre planlandı

İlçeler için hazırlanan arıtma tesislerinin gelecek yıllarda artması tahmin edilen nüfusa göre İller Bankası ile planlandığını dile getiren Mert, "Arıtma tesisleri 35 yıllık ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanıyor. Eğer ilçe nüfusları artarsa 35 yıl sonra yanlarına ek tesis yapılması gerekecek." diye konuştu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Kaya ise Akçadağ ilçesindeki arıtma tesisinin 20 bin nüfusa göre planlandığını söyledi.

Tesisin inşasının devam ettiğini bildiren Kaya, "Yıl sonunda tesisi bitirmeyi planlıyoruz. Şu an Akçadağ nüfusu 10 bin civarında. Bizler bu tesis 35 yıllık nüfus projeksiyonuna göre 2050'ye kadar ilçenin atık sularını arıtacak şekilde planladık. Sultansuyu Deresi'ni atık sulardan kurtarmış olacağız. Bu projenin yaklaşık 50 milyon liralık maliyeti var." diye konuştu.