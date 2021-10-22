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Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

22.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Malatya'nın Kale ilçesinde bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna sahip çıkan polis ekipleri, İlçe Emniyet Amirliği bahçesine hayvanlar için kulübe yaptı.

İlçede görev yapan polisler, sokakta fark ettikleri ve 7 yavrusu bulunan köpeği soğuk havalardan korumak için beslemeye başladı.

Emniyet Amirliği içerisine kulübe yapan polisler, anne ve yavrularına her gün süt ve mama verirken bazen de yavruları elleriyle besledi.

Yaklaşık bir aydır köpeklere bakan polisler, hastalanan anne köpeği veterinere tedavi ettirdikten sonra hayvanları Malatya Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Anne ve yavru köpeklerin bakımına burada devam edileceği öğrenildi.​​​​​​​

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