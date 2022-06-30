Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kernek Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'ndeki bir kafenin önünde kuzenler Y.E.Y, M.K. ve M.K. ile 3 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan kuzenler, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

