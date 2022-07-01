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Malatya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

01.07.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

1. Organize Sanayi Bölgesi 4. Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Malatya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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yangın Malatya

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