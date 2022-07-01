Malatya'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

1. Organize Sanayi Bölgesi 4. Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz