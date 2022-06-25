YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

25.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Malatya'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde 22 Haziran gecesi Ekrem Kaya'nın sokakta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin S.V, M.Y.A, H.S, H.A, M.C.Y, E.Ç, M.D. ile H.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni düzenlendiMalatya'da Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni düzenlendi
Hatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiasıHatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiası
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştıZonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
04:58
Öğle
12:35
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:43
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.