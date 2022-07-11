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Malatya'da çatı yangını söndürüldü

11.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da çatı yangını söndürüldü

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde alt katında ahır bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Beydağı Mahallesi Söğüt mezrasında alt katındaki ahırda 7 büyükbaş hayvan bulunan iki katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 araçla müdahale etti.

S.G'ye ait evdeki 2 kişi ve ahırdaki hayvanları çıkaran itfaiyeciler, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen ve durumlarının iyi olduğu belirtilen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahale etti.

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