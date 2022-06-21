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Malatya'da çıkan yangında kayısı bahçesi zarar gördü

21.06.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da çıkan yangında kayısı bahçesi zarar gördü

Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 kayısı ağacı zarar gördü.

Abuşoğlu Mahallesi Karatepe mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki kayısı bahçelerine sıçrayan yangının büyümesi üzerine vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını mahalledeki evlere sıçramadan söndürdü.

Söndürme çalışmalarına polis ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Yangında, Burhan ve Ethem Gündoğdu'ya ait yaklaşık 80 kayısı ağacı zarar gördü.

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