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Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu

10.02.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kernek Camisi'nde namaz kılan cemaat, sarsıntı sonrasında uyarı üzerine namazlarını cami dışında tamamladı

Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da cuma namazı kılınırken 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da hasar görmeyen bazı camilerde cuma namaz kılındı. Bazı vatandaşlar da depremde hasar gören camilerin yakınında dışarda ibadetlerini yerine getirdi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kernek Camisi'nde vatandaşlar namazlarını kılarken, saat 13.01'de, merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Cemaat, imamın uyarısı üzerine namazını cami dışında tamamladı.

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Malatya Namaz Vakitleri 11 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:46
İkindi
15:40
Akşam
18:06
Yatsı
19:24
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

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