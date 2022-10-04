YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında

Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında

04.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında

Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında

Malatya'da bir fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısındaki bacayı onarmak isteyen Taner B. elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden merdivenli itfaiye aracıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Taner B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin yaralıya müdahalesi itfaiye kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladıYeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandıSakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Malatya fabrika İtfaiye çatı

Malatya Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:18
Öğle
12:21
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:29
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.