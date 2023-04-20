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Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü

20.04.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı çok katlı binaların yanı sıra müstakil evlerin de kontrollü şekilde yıkımına devam edildi.

Ekipler, ilçeye bağlı Tevfik Temelli, Cevat Paşa, Kiltepe ile Mulla Kasım mahallelerinde iş makineleri yardımıyla yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdü.

Mulla Kasım Mahallesi Muhtarı Musa Taşdemir, mahalledeki evlerin tamamına yakınının yıkıldığını söyledi.

Hamidiye ve Hıroğlu mahallelerinde de durumun aynı olduğunu belirten Taşdemir, "Asırlardır görülmemiş bir felaket yaşadık. İkinci depremin şiddeti çok kuvvetli olduğu için evlerin tamamını yıktı." dedi.

Taşdemir, mahallede ağır hasarlı binaların yıkımının, aynı zamanda da enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

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deprem Malatya Yeşilyurt

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