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Malatya'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı

12.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Malatya'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı

Malatya'da izinsiz kazı yapan biri FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan şüphelileri fark etti.

Operasyon yapan jandarma ekipleri şüpheliler T.Ö. ile FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru A.S.D'yi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada 3 dedektör, birer kazma ve kürek, 4 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 1 gram altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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