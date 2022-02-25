Malatya'da intihar ettiği zannedilen genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 yıl önce intihar ettiği sanılan 14 yaşındaki E.G'nin, kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Keklikpınar Mahallesi'nde 25 Temmuz 2019'da E.G'nin intihar ettiği iddiasına ilişkin yeniden soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından E.G'nin intihar etmediğini, ailenin yönlendirmesi sonucu kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine E.G'nin 2 kardeşi ile annesi ve babası gözaltına alındı. İşlemlerin ardından cinayet zanlısı kardeş tutuklandı. Anne, baba ve diğer kardeşe ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi cezası verildi.

