Malatya'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Malatya'da, iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi edildi.

Özsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iş yeri sahibi ve bir çalışan, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

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