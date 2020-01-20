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  4. Malatya’da kırsaldan göçü önleme çalışmaları

Malatya’da kırsaldan göçü önleme çalışmaları

MALATYA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, özellikle kırsal kesimlerden göçün önlenmesi için bu bölgelerde yaşam alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Tahir Macit, Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ihsan Akın’ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Malatya’da kırsaldan göçü önleme çalışmaları

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, özellikle kırsal kesimlerden göçün önlenmesi için bu bölgelerde yaşam alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Tahir Macit, Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ihsan Akın’ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ziyarette konuşan İl Müdürü Tahir Macit, Malatya’da tarımın daha iyi noktalara gelmesi adına her zaman birliklerle istişare içerisinde olduklarını söyledi. Birlik Başkanı Akın’ın her zaman sahadaki sorun ve sıkıntıları kendilerine aktardığını dile getiren Macit, “Bakanlığımızca küçükbaş hayvancılığıyla ilgili nasıl destekleri var, hem başkanımıza hem de üreticilerimiz nasıl faydalanabilir diye kendilerini bilgilendirdik. Malatya’mızda mera alanın fazla oluşu ve şuanda kadar kullanılması ilgili çeşitli çalışmalarımız oluyor” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı İhsan Akın ise platform üyeleri olarak her zaman Macit’in desteklerini yanında gördüklerini belirterek, “Tarım ve hayvancılık da gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz, bunu her zaman söylüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Özellikle kırsal kesimde yaşayan yetiştiricilerin şartlarının iyileştirilmesi adına yerel yönetimlerden destek beklediklerini ifade eden Akın, “Kırsaldaki göçün önüne geçme, oradaki insanların çalışma alanlarını iyileştirmek ile olur. Geçmişte bu tür, projeler oldu. Bu projelerin devamın bekliyoruz” diye konuştu.

Malatya’da kırsaldan göçü önleme çalışmaları

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